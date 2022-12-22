Benzine zam geliyor

Brent petrolün 80 doların altına inmesinin ardından akaryakıt fiyatlarına peş peşe indrimler yapılmıştı.

Brent petrol varil fiyatının yeniden 80 doların üstüne çıkmasının ardından benzinin litre fiyatına zam yapılması bekleniyor.

Benzinde yarından itibaren geçerli olmak üzere 67 kuruşluk zam yapılması bekleniyor.

Motorin ve LPG'de ise herhangi bir fiyat değişimi beklenmyor.