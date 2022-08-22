Benzine zam geliyor!

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Benzinin litre fiyatına 23 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 81 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.

Benzin zammının uygulanması halinde benzinin litre fiyatı İstanbul’da 21,14 TL’ye, Ankara’da 21,26 TL’ye ve İzmir’de 21,25 TL’ye yükselecek.

Motorin ve LPG'de ise herhangi bir zam ya da indirim beklenmiyor.