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Benzine zam geliyor!

13 Ağustos Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruşluk zam bekleniyor.

Brent petrol ve döviz kurundaki oynaklık sebebiyle benzine zam kararı alındı.

Benzin fiyatlarına 13 Ağustos Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 10 kuruşluk zam bekleniyor.

Son zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,15 TL’ye, Ankara’da 21,28 TL’ye, İzmir’de 21,27 TL’ye yükselecek.

Motorin ve LPG'de herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. 

 

 

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