Benzine zam geliyor!
7 Temmuz 2022 gecesi itibariyle benzine 96 kuruş zam bekleniyor.
Brent petrol ve döviz kurundaki oynaklık sebebiyle benzine zam kararı alındı. Yarın geceden itibaren benzinin litresine 96 kuruş zam yansıtılacak.
NTV'nin haberine göre, 7 Temmuz perşembe gününden itibaren benzin grubunda 96 Kuruş
zam bekleniyor.
İstanbul'da güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:
- Motorin litre fiyatı 26,69 liradan satılıyor.
- Benzinin litresi ise ortalama 25,20 liradan satılıyor.
- LPG litre fiyatı indirimin 10,70 liradan satılıyor.
Yorumlar