AjansHaber.com.tr Ekonomi Benzine zam geliyor!

Benzine zam geliyor!

Benzinin litre fiyatında çarşamba gününden geçerli olmak üzere 78 kuruş fiyat artışı beklendiği bildirildi.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Son olarak benzin fiyatına zam geleceği bildirildi. Benzinin litre fiyatı çarşamba gününden geçerli olmak üzere 78 kuruş artacak.

Zam sonrası benzin İstanbul'da 21,13 liraya; Ankara ve İzmir'de ise 21,22 liraya yükselecek.

Bayram öncesi, 30 Nisan cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmişti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Küba'da otelde patlama
Benzine zam geliyor!
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul Havalimanı ile THY'den uçuş rekoru
Mart ayında 971 yatırım teşvik belgesi
Bitcoin 10 ayın en düşük seviyesine geriledi
Petkim'in ilk çeyrek karı yüzde 97 arttı