Benzine zam geliyor!
Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geliyor. İşte zam sonrası güncel benzin fiyatı..
Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor
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BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?
Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,79 lira zam bekleniyor.
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Motorinin litre fiyatına da 2,56 lira zam gelmişti.
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Gelen zam ile birlikte motorinin litre fiyatı 45 lirayı aşarak rekor kırdı
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