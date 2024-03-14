Benzine ve motorine zam! İstasyonlarda kuyruk oluştu

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre 15 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,60 TL, motorine ise 1,25 TL zam gelecek. Zam haberini duyan araç sahipleri, petrol istasyonlarında kuyruk oluşturdu.