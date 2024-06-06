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Benzine ve motorine indirim geliyor

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzin ve motorine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 liranın üzerinde indirim geliyor.

Araç sürücülerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Sektör kaynaklarına göre benzin ve motorine, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 liranın üzerinde indirim gelmesi bekleniyor.

Hem benzine hem de motorine indirim

Sektör kaynaklarından aktarılan bilgiye göre, bu geceden itibaren benzine 1.25 TL, motorine 1.21 TL indirim geliyor.

İndirim bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

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