Benzine ve mazota zam geliyor!
Sürpriz faiz artışının ardından kurdaki gevşemeyle birlikte üst üste iki indirim alan benzine bu kez zam geliyor. Benzin ve motorinin litre fiyatında artışa gidilmesi bekleniyor.
Akaryakıt fiyatına gelen zamm dalgasının ardından kurdaki gerileme ile birlikte benzin fiyatı 37 lira seviyesine gerilemişti.
Çarşamba gününden itibaren ise hem benzin hem de motorine zam gelmesi bekleniyor.
Çarşamba gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1 TL, motorinin litre fiyatına ise 1,5 TL zam yapılması bekleniyor.
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