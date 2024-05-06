Benzine ve motorine indirim geliyor!
Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre benzin ve motorin grubuna bu geceden itibaren (7 Mayıs Salı) geçerli olmak üzere indirim gelmesi bekleniyor.
Döviz kurlarındaki dalgalanma devam ediyor. Bu nedenle brent petrol fiyatları bir iniyor, bir çıkıyor.
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Yaşanan hareketlilik ise direkt olarak akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Sürücüler ise fiyatları yakından takip ediyor.
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Son olarak sektör temsilcilerinden, sürücüleri sevindiren haber geldi.
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7 MayısSalı gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorinde 1,5 TL civarında indirim bekleniyor.
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