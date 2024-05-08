Akaryakıt indirimi pompaya yansıdı!
Dolar/tl kurunun düşmesiyle birlikte akaryakıta indirim gelmeye başladı. Dün geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine ve motorine dev indirim geldi.
Döviz kurlarındaki dalgalanma devam ediyor. Bu nedenle brent petrol fiyatları bir iniyor, bir çıkıyor.
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Yaşanan hareketlilik ise direkt olarak akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Sürücüler ise fiyatları yakından takip ediyor.
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Son olarak sektör temsilcilerinden, sürücüleri sevindiren haber geldi.
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Dün gece yarısından itibaren benzine 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim geldi. İndirim pompaya yansıdı.
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