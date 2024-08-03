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Benzine indirim geliyor!

Benzinin litre fiyatına 6 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor.

Üst üste gelen zamların ardından litresi 45 lira bandına dayanan benzine nihayet indirim geliyor.

Benzine 6 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 73 kuruşluk indirim bekleniyor.

Motorin ve LPG grubunda ise herhangi bir fiyat değişimi beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 45,20 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 43,64 liradan satılıyor.

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