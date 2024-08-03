Benzine indirim geliyor!
Benzinin litre fiyatına 6 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor.
Üst üste gelen zamların ardından litresi 45 lira bandına dayanan benzine nihayet indirim geliyor.
Benzine 6 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 73 kuruşluk indirim bekleniyor.
Motorin ve LPG grubunda ise herhangi bir fiyat değişimi beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 45,20 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 43,64 liradan satılıyor.
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