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Akaryakıtta çifte indirim!

Brent petrolün zirveden gerilemesi ve dolar/tl kurunun da düşmesiyle birlikte akaryakıta indirim gelmeye başladı. Bu geceden itiberen geçerli olmak üzere benzin ve motorin grubunda 1 liranın üzerinde indirim bekleniyor.

Döviz kurlarındaki dalgalanma devam ediyor. Bu nedenle brent petrol fiyatları bir iniyor, bir çıkıyor.

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Yaşanan hareketlilik ise direkt olarak akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Sürücüler ise fiyatları yakından takip ediyor.

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Son olarak sektör temsilcilerinden, sürücüleri sevindiren haber geldi.

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Bu gece yarısından itibaren benzine 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim geliyor.

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