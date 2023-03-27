Benzine indirim geliyor!
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmayla birlikte akaryakıt fiyatlarında değişim yaşanıyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 81 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmayla birlikte akaryakıt fiyatlarında değişim yaşanıyor.
Bu gece yarısından sonra benzin litre fiyatına 81 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Benzinin bu indirimin ardından 20 liranın altına düşmesi bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 20.51 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20.60 liradan satılıyor.
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