Benzine indirim geliyor
Benzinin litre fiyatına pazartesi gecesinden itibaren 1 lira 5 kuruş indirim gelecek.
Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, benzinin litre fiyatına 29 Ağustos Pazartesi gecesinden itibaren 1 lira 5 kuruş indirim gelecek.
Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,15 TL, Ankara’da 21,28 TL, İzmir’de 21,27 TL seviyesinde bulunuyor. Pazartesi gelecek indirimle birlikte fiyatlar İstanbul’da 20,10 TL’ye, Ankara’da 20,23 TL’ye, İzmir’de 20,22 TL’ye gerileyecek.
Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 26,85 TL, Ankara’da 26,96 TL, İzmir’de 26,98 TL seviyesinde bulunuyor.
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