Benzine indirim geliyor!

Brent petrol varil fiyatının 100 dolar seviyesinin altına inmesiyle birlikte 14 Temmuz’da benzine 1 lira 55 kuruşluk indirim gelmişti.

96 kuruşluk bir indirim daha geliyor!

19 Temmuz 2022 Salı gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 96 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

Motorinde ise herhangi bir fiyat değişimi beklenmiyor.

İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 23,66 TL’den 22,70 TL’ye, Ankara ve İzmir’de 23,78 TL’den 22,82 TL’ye gerileyecek.