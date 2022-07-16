Benzine indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, benzinin litre fiyatı 18 Temmuz Pazartesi gecesinden itibaren 96 kuruş düşecek.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle 14 Temmuz’da da benzine 1 lira 55 kuruşluk indirim gelmişti.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 23,66 TL’den 22,70 TL’ye, Ankara ve İzmir’de 23,78 TL’den 22,82 TL’ye gerileyecek.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 25,37 TL, Ankara 25,48 TL ve İzmir’de 25,50 TL seviyesinde bulunuyor.

Petrol fiyatları, küresel ekonomide artan resesyon endişeleriyle son günlerde sert gerilemiş ve 100 doların altına inmişti ancak ABD Başkanı Joe Biden’ın Suudi Arabistan ziyaretinin petrol üretimi artışına dair somut bir çıktısı olmamasının da etkisiyle fiyatlarda dün artış olmuş ve fiyat tekrar 100 doların üzerine çıkmıştı.