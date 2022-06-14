Benzine indirim geliyor!

Son dönemde Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol varil fiyatlarındaki ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. 10 Haziran’da litre fiyatı 2 lira 18 kuruş zamlanan benzine bu gece indirim geliyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 97 kuruş düşecek.

97 KURUŞ İNDİRİM

Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27,44 TL’ye, Ankara'da 27,55 TL'ye, İzmir'de 27,56 TL'ye gerileyecek.

MOTORİN FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Motorinin litre fiyatı ise 3 büyük şehirde şöyle:

İstanbul'da 27,91 TL’ye, Ankara’da 28,02 TL’ye, İzmir’de 28,01 TL’ye satılıyor.