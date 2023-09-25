Benzine indirim geliyor!
Akaryakıta gelen zamların ardından bu kez de araç sahiplerini sevindirici haber geldi. Benzine indirim geliyor.
Benzin ve motorine gelen üst üste zamların ardından motorinin litresi 40 lirayı geçmiş, benzinin litresi ise 40 liraya dayanmıştı.
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Zam haberlerinin ardından araç sahiplerini sevindirecek bir haber geldi.
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Benzinin litre fiyatına çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere indirim yapılması bekleniyor.
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Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzine 1,15 TL indirim bekleniyor.
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