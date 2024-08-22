Benzine indirim geliyor!

Brent petrol fiyatındaki dalgalanma ve döviz kurunun etkisiyle akaryakıt fiyatlarındaki değişim devam ediyor.

ÖTV'nin de etkisiyle 45 TL'ye dayanan benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 1 lira 46 kuruşluk indirim yapılacak.

İndirimin ardından, benzinin litre fiyatı Ankara’da 43.51 TL’ye, İstanbul’da 43.20 TL’ye, İzmir’de ise 44.01 TL’ye gerileyecek.

Motorin ve LPG'de ise herhangi bir fiyat değişimi beklenmiyor.