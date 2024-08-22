Benzine indirim geliyor!
Akaryakıt fiyatlarında peş peşe yapılan zamların ardından bu kez araç sahiplerini mutlu eden haber geldi. Benzine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere indirim yapılacak.
Brent petrol fiyatındaki dalgalanma ve döviz kurunun etkisiyle akaryakıt fiyatlarındaki değişim devam ediyor.
ÖTV'nin de etkisiyle 45 TL'ye dayanan benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 1 lira 46 kuruşluk indirim yapılacak.
İndirimin ardından, benzinin litre fiyatı Ankara’da 43.51 TL’ye, İstanbul’da 43.20 TL’ye, İzmir’de ise 44.01 TL’ye gerileyecek.
Motorin ve LPG'de ise herhangi bir fiyat değişimi beklenmiyor.
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