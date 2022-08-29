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Benzine indirim geldi

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,04 TL indirim geldi.

Küresel petrol fiyatları ve dolar/TL’de yaşanan dalgalanmaların akaryakıta etkileri sürüyor.

Benzinin litre fiyatında 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1 lira 4 kuruş indirim geldi. İndirimle birlikte benzin fiyatı 20 lira bandına gerileyecek. İstanbul’da benzinin litresi 21,16 liradan satılıyor.

Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Motorin fiyatlarına son 15 günde 5 kere zam yapılmıştı.

Motorine 11 Ağustos’ta 82 kuruş, 18 Ağustos’ta 77 kuruş, 20 Ağustos’ta 1 lira 7 kuruş, 25 Ağustos’ta 95 kuruş, dün de 87 kuruş fiyat artışına gidilmişti.

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