Benzine indirim geldi
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,04 TL indirim geldi.
Küresel petrol fiyatları ve dolar/TL’de yaşanan dalgalanmaların akaryakıta etkileri sürüyor.
Benzinin litre fiyatında 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1 lira 4 kuruş indirim geldi. İndirimle birlikte benzin fiyatı 20 lira bandına gerileyecek. İstanbul’da benzinin litresi 21,16 liradan satılıyor.
Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Motorin fiyatlarına son 15 günde 5 kere zam yapılmıştı.
Motorine 11 Ağustos’ta 82 kuruş, 18 Ağustos’ta 77 kuruş, 20 Ağustos’ta 1 lira 7 kuruş, 25 Ağustos’ta 95 kuruş, dün de 87 kuruş fiyat artışına gidilmişti.
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