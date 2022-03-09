Benzine gelen zamlar iptal edildi
Benzin ve motorine bugün gelen zamlar iptal edildi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzin ve motorine bugün yapılması beklenen zamların iptal edildiğini duyurdu.
EPGİS'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali 10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,79 Motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir."
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali— EPGİS (@trepgis) March 9, 2022
10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 0,79
Motorinde 2,25 TL/LT
olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir.
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