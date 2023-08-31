Benzine çifte indirim!
Benzinin litre fiyatına peş peşe indirimler gelmeye devam ediyor. Döviz kurundaki düşüşün olumlu etkileri benzinin litre fiyatına da yansıdı. Benzine üst üste iki indirim birden geldi.
Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararının ardından döviz kurundaki sert düşüş pompa fiyatlarına da olumlu yansıdı.
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Benzinin litre fiyatına üst üste iki indirim birden geldi.
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Benzinin litre fiyatına bugünden geçerli olmak üzere 97 kuruşluk indirim yapıldı.
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Benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 99 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.
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