benzine bu kez indirim geliyor

Genova Petrol Borsası'ndaki satışların hızlanması nedeniyle cuma gece yarısından sonra benzine 1 liranın üzerinde indirim bekleniyor. Benzinin litre fiyatı 16 Nisan gecesi gelen 1 lira 70 kuruşluk zamla 23 TL'ye dayanmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde neredeyse üç ay geride kalırken Avrupa ülkelerinin de aldığı yaptırım kararları sonrası enerji ve gıda krizinin yaşanmasına neden oluyor.

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma devam ederken, akaryakıt fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

BENZİNE BÜYÜK İNDİRİM

Benzine 17 Mayıs'ta 1 lira 68 kuruş zam gelmesinin ardından akaryakıt sektörüne yakın kaynaklar indirim geleceği bilgisini paylaştı. Genova Petrol Borsası'ndaki satışların hızlanması nedeniyle cuma gece yarısından sonra benzine 1 liranın üzerinde indirim bekleniyor.

MOTORİN, BENZİN VE LPG FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İSTANBUL

Motorin litre fiyatı 22,09 TL liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 23,87 TL'den satılıyor. LPG'nin litresi ise 11,04 TL'den satılıyor.

ANKARA

Motorin litre fiyatı 22,17 TL liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 23,96 TL TL'den satılıyor. LPG'nin litresi ise 11,23 TL'den satılıyor.

İZMİR

Motorin litre fiyatı 22,14 TL liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 23,99 TL TL'den satılıyor. LPG'nin litresi ise 11,04 TL'den satılıyor.