Benzine bir zam daha geliyor!
Geçtiğimiz hafta benzinin litre fiyatına yapılan 80 kuruşluk zammın ardından bu geceden itibaren geçerli olmak üzere bir zam daha geliyor!
Benzinin litre fiyatına 5 Nisan itibariyle 1 lira 12 kuruş zam geliyor.
Geçtiğimiz hafta da benzine 80 kuruşluk zam yapılmıştı. Böylelikle benzinin litre fiyatı son 1 haftada 1 lira 92 kuruş arttı.
Benzinin litresi ortalama 21,40 TL'den satılıyordu. Son zamlarla birlikte benzin fiyatı 23 liraya dayanacak.
Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
Yorumlar