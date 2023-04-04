Benzine bir zam daha geliyor!

Benzinin litre fiyatına 5 Nisan itibariyle 1 lira 12 kuruş zam geliyor.

Geçtiğimiz hafta da benzine 80 kuruşluk zam yapılmıştı. Böylelikle benzinin litre fiyatı son 1 haftada 1 lira 92 kuruş arttı.

Benzinin litresi ortalama 21,40 TL'den satılıyordu. Son zamlarla birlikte benzin fiyatı 23 liraya dayanacak.

Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.