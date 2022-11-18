Benzine bir indirim daha geliyor

Küresel gelişmelerle dalgalı bir seyir izleyen brent petrolün varil fiyatı ve döviz kurundaki değişikliklerle birlikte enerji fiyatları değişkenlik gösteriyor.

Bu geceden itibaren benzinin litre fiyatında 77 kuruşluk indirim yapılacak. Motorin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

İstanbul'da güncel akaryakıt pompa fiyatları ise şu şekilde: Motorin litre fiyatı 24.79 TL, benzinin litre fiyatı ise 21,93 TL!

Benzinin litre fiyatına perşembe günü de 77 kuruşluk indirim gelmişti.