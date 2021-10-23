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Benzine 44 kuruş zam geliyor

Benzinin litre fiyatına, 26 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Akaryakıtta yine zam geliyor.

Benzinin litre fiyatında 44 kuruş zam yapılması beklendiği bildirildi. 

Uluslararası fiyat artışları ve döviz kurundaki yükselişe bağlı olan zam, 26 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olacak.

Benzine en son 16 Ekim'de 37 kuruş zam gelmişti. Bir miktarı eşel mobil sistemi gereği ÖTV'den karşılanan artışın 14 kuruşu pompa fiyatlarına yansımıştı.

Son zamdan sonra benzinin litre fiyatı İstanbul'da 8,36 liraya; Ankara'da Ankara'da 8,44 liraya; İzmir'de ise 8,46 liraya yükselecek.

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