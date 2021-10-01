Benzinciye atla geldi, akaryakıt krizi ile dalga geçti
İngiltere'de akaryakıt krizi ile dalga geçen Gus Lee-Dolphin adındaki İngiliz vatandaşı sürücülerin uzun bir kuyruk oluşturduğu akaryakıt istasyonuna atıyla geldi.
İngiltere’de kamyon şoförü eksikliğinden kaynaklı akaryakıt krizi günden güne derinleşirken, ülkede her gün başka bir trajikomik olay yaşanıyor.
Son olay Thames Ditton kasabasında yaşandı. Akaryakıt krizi ile dalga geçen Gus Lee-Dolphin adındaki İngiliz vatandaşı sürücülerin uzun bir kuyruk oluşturduğu akaryakıt istasyonuna atıyla geldi.
"Benzine ihtiyacım yok, bu havuçla çalışıyor" diyerek herkesi gülümseten İngiliz, bu anları şarkı söyleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.
Yorumlar