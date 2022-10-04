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Benzin ve motorine zam yolda!

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken gelen son dakika haberine göre 5 Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 62 kuruş, motorine 1,10 TL zam bekleniyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

5 Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda 1,10 TL zam bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.10 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.25 liradan satılıyor.

 

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