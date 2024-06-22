Benzin ve motorine zam kapıda!

Benzin ve motorin fiyatları gündemden düşmüyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizde sıklıkla yaşanan değişimlerle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını da takip etmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde de benzin ve motorine zam geleceği açıklanmış ancak bu zam, kısa süreliğine ertlenmişti.

Zammın uygulanacağı tarih belli oldu

Benzine 2 lira, motorine 1 lira 68 kuruş zam bekleniyor.

Zamlı fiyatların 25 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olacağı öngörülüyor.