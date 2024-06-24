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Benzin ve motorine zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarına gelen zam ve indirimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Benzine ve motorine bu geceden itibaren (24 Haziran Pazartesi) zam gelmesi bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Akaryakıta zam geliyor

Bu geceden itibaren benzine ve motorine zam geliyor.

Benzinde 2 lira, motorinde ise 1.68 lira artış bekleniyor. Zam, bu geceden itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.

Akaryakıt kaç TL olacak?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.67 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 40 liradan satılıyor.

Gelecek zamla birlikte İstanbul'da benzinin litresi ortalama 42 liraya yükselecek, motorin ise yaklaşık 42.30 liradan satılacak.

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