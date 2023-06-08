Benzin ve motorine zam geliyor

Brent petrolün varil fiyatındaki artış ve kurdaki yukarı yönlü hareketle birlikte akaryakıta zam haberleri gelmeye devam ediyor.

9 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 2 lira 70 kuruş, motorine ise 1 lira 37 kuruş zam bekleniyor.

İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,74 liradan, benzinin litresi ise ortalama 21,29 liradan satılıyor.