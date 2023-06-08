Benzin ve motorine zam geliyor
Akaryakıta çifte zam geliyor. Benzin ve motorinin litre fiyatına cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere zam yapılacak.
Brent petrolün varil fiyatındaki artış ve kurdaki yukarı yönlü hareketle birlikte akaryakıta zam haberleri gelmeye devam ediyor.
9 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 2 lira 70 kuruş, motorine ise 1 lira 37 kuruş zam bekleniyor.
İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,74 liradan, benzinin litresi ise ortalama 21,29 liradan satılıyor.
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