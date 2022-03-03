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Benzin ve motorine zam bekleniyor

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yükselen petrol fiyatları 115 doları geçti. Artış sonrası benzin ve motorine bu geceden itibaren bir zam daha bekleniyor.

Ntv'nin aktardığına göre motorine 1 lira 33 kuruş, benzine ise 53 kuruş zam bekleniyor.

Son zamla birlikte Ankara'da benzinin litre fiyatı 18,06; İstanbul'da 17,97; İzmir'de ise 18,08 liraya yükselecek.

Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 19, İstanbul'da ise 18,92 lira olacak.

Dün motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam yapılmıştı.

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