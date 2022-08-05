Benzin ve motorine indirim!

Son 6 ayın en düşük seviyelerinde ilerleyen brent petrol fiyatı sonrası motorin ve benzin fiyatı eş zamanlı olarak indirim aldı. Benzin ve motorine büyük bir indirim daha geliyor.

6 Ağustos cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 2,23 TL motorin grubunda 1,15 TL fiyat indirimi bekleniyor.

İndirimlerin ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 24,48 TL, benzinin litre fiyatı ise 22,25 TL oldu.