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Benzin ve motorine indirim!

6 Ağustos cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 2,23 TL motorin grubunda 1,15 TL fiyat indirimi bekleniyor.

Son 6 ayın en düşük seviyelerinde ilerleyen brent petrol fiyatı sonrası motorin ve benzin fiyatı eş zamanlı olarak indirim aldı. Benzin ve motorine büyük bir indirim daha geliyor.

6 Ağustos cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 2,23 TL motorin grubunda 1,15 TL fiyat indirimi bekleniyor.

İndirimlerin ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 24,48 TL, benzinin litre fiyatı ise 22,25 TL oldu.

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