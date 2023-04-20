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Benzin ve motorine indirim geliyor!

Bayram seyahati öncesi vatandaşı sevindiren haber geldi. Benzin ve motorine çifte indirim yolda!

Brent petrolün varil fiyatındaki dalgalanma ve kurdaki artışın ardından akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir sürüyor.

Benzin ve motorine indirim

Bayram tatiline çıkmaya hazırlanan vatandaşlar için sevindiri haber geldi. 21 Nisan itibariyle benzinin litre fiyatında 1 lira 21 kuruş, motorinin litre fiyatında ise 91 kuruşluk indirime gidiliyor.

LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Son zamların ardından 22 lira 46 kuruş seviyelerine kadar çıkan benzin fiyatları son indirimin ardından 21 lira 25 kuruş seviyesine gerileyecek.

 

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