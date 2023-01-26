Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine çifte indirim yolda! Brent petrolün varil fiyatındaki dalgalanmanın ardından akaryakıtta zam ve indirim haberleri birbirini izliyor.
Benzin ve motorin litre fiyatları brent petrol tarafındaki dalgalanmalardan etkileniyor.
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Bu gece yarısı itibariyle motorine 83 kuruş zam gelmişti. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıdı.
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Son zamların ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 24,08 liradan, benzinin litresi ise ortalama 21,71 liradan satılıyor.
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27 Ocak cuma gününden geçerli olmak üzere; benzin ve motorinde 60'ar kuruş indirim bekleniyor.
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