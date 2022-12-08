Benzin ve motorine büyük indirim!

Brent petrol varil fiyatının 11 ay sonra 80 doların altına inmesiyle birlikte akaryakıt fiyatındaki değişkenlik sürüyor. Akaryakıt fiyatları son 1 hafta içinde 8.kez değişti.

Pompadaki değişim bu kez vatandaşın yüzünü güldürdü. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresine 2 lira 15 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 90 kuruş indirim yapıldı.

Benzin ve motorinde son fiyatlar

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 18 lira 14 kuruşa, Ankara'da 18 lira 34 kuruşa, İzmir'de 18 lira 33 kuruşa düştü.

Motorinin litresi ise İstanbul'da 21 lira 10 kuruşa, Ankara'da 21 lira 27 kuruşa, İzmir'de 21 lira 34 kuruşa indi.