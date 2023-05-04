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Benzin ve motorine bir indirim daha!

Motorinin litre fiyatına dün gece yapılan 1 lira 30 kuruşluk indirimin ardından benzin ve motorine bir indirim daha geliyor.

Brent petrolün varil fiyatında yaşanan dalgalanma ve döviz kurunun etkisiyle akaryakıtta fiyat değişimleri devam ediyor.

Motorin fiyatlarında yapılan 1 lira 30 kuruşluk indirim dün gece pompaya yansıdı.

5 Mayıs'tan itibaren motorinde 49 kuruş, benzinde ise 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor. 

LPG fiyatında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

 

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