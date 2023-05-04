Benzin ve motorine bir indirim daha!
Motorinin litre fiyatına dün gece yapılan 1 lira 30 kuruşluk indirimin ardından benzin ve motorine bir indirim daha geliyor.
Brent petrolün varil fiyatında yaşanan dalgalanma ve döviz kurunun etkisiyle akaryakıtta fiyat değişimleri devam ediyor.
Motorin fiyatlarında yapılan 1 lira 30 kuruşluk indirim dün gece pompaya yansıdı.
5 Mayıs'tan itibaren motorinde 49 kuruş, benzinde ise 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor.
LPG fiyatında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
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