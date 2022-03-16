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Benzin ve motorin fiyatları masada!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, artan akaryakıt fiyatlarına çözüm üretmek ve akaryakıt sektörünün sorunlarını dinlemek üzere sektör temsilcilerini toplantıya çağırdı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) öncülüğünde sektörün bileşenleri bugün toplantı yapacak. 

Akaryakıtta son dönemde artan fiyatların ardından akaryakıt sektörü çözüm arayışıyla bir araya gelecek.Fiyat artışları sonrasında akaryakıt bayilerinin durumu ile ilgili değerlendirmeler yapılacak.

Fiyat artışlarının satışlara etkisinin de değerlendirileceği toplantıda akaryakıt nakliye ücretlerine düzenleme yapılması gibi bayilerden gelen talepler gündeme alınacak. 

 

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