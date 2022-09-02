Benzin ve motorine indirim geliyor!
Son dönemde brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle benzin ve motorinde yaşanan zamlardan sonra iyi haber geldi. Bu gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatlarında indirim bekleniyor.
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.
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Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 1 Nisan 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
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3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.
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