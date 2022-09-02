Benzin ve motorine indirim geliyor!

Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 1 Nisan 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?