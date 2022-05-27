Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi!

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor.

Habertürk'ün haberine göre, brent petrolün son bir ayın zirvesine çıkarak 118 dolara çıkması ve döviz kurundaki yukarı yönlü hareket, akaryakıt zammını da beraberinde getirdi.

26 Mayıs gecesi, LPG fiyatlarına 36 kuruş zam yapılmıştı, döviz kurundaki artışla beraber 26 Mayıs'ı 27 Mayıs'a bağlayan gece motorine ve benzin fiyatlarına zam uygulandı. Gelen son akaryakıt zammıyla beraber benzin fiyatları 24 TL'nin üstüne; motorinin litresi ise 23 TL'nin üstüne çıktı.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

27 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,42 lira, motorinin litre fiyatına 1,35 lira zam yapıldı.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Yeni zamla birlikte, benzinin litre fiyatı İstanbul'da 24,32 TL'ye, Ankara'da 24,42 TL'ye, İzmir'de 24,42 TL'ye yükseldi.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul'da 23,50 TL'ye, Ankara'da 23,59 TL'ye, İzmir'de 23,59 TL'ye yükseldi.

LPG DE ZAMLANDI

26 Mayıs 2022 Perşembe gecesinden itibaren geçerli olmak üzere otogaz fiyatları 36 kuruş zamlandı.