Benzin fiyatı 20 liranın üstüne çıktı!
Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 67 kuruş zam geldi. Böylece benzinin litre fiyatı 8 Aralık'tan bu yana ilk kez 20 liranın üzerine çıktı.
Benzine geçen hafta gelen 80 kuruşluk zammın ardından bugün bir zam daha geldi.
Benzinin litre fiyatı bugün itibarıyla 67 kuruş yükseldi. Son zammın ardından İstanbul'da benzinin litresi ortalama 20.34 liraya yükseldi. Litre fiyatı Ankara'da 20.60 lira, İzmir'de ise 20.55 lira oldu.
Son zamla beraber benzinin litre fiyatı 8 Aralık'tan bu yana ilk kez 20 liranın üzerine çıktı.
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