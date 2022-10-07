Bensu Soral'ın son hali sosyal medyada gündem oldu
Şimdilerde 'Tuzak' adlı dizi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Bensu Soral, estetik modasına uyan ünlüler arasındaki yerini aldı. Yeni imajıyla adeta bambaşka birine dönüşen güzel oyuncunun eski halinden eser kalmadı. Soral'ın uzayan çenesi ve dolgun dudaklarına sosyal medyadan yorum yağdı.
Son olarak 'Cam Tavanlar' adlı dizide Kubilay Aka ile başrolleri paylaşan Bensu Soral, bir süredir ekranlarda boy göstermiyordu. Bol bol dinlenen ve ablası Hande Soral'ın oğlu Ali ile teyzeliğin tadını çıkaran Soral, şimdilerde 'Tuzak' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Sette yoğun bir tempoda çalışan güzel oyuncu, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Estetik yaptıran ünlüler kervanına katıldığı iddia edilen 31 yaşındaki Soral'ın incelen yanakları, uzayan çenesi ve dolgun dudakları dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncunun paylaşımına; "Ay tanıyamadım", "Ne gerek vardı?", "Estetikle kendini mahvedenlerde bugün", "Eskiden kusursuz bir güzelliği vardı", İnsan kendine bunu niye yapar ki?", "Doğal hali çok daha güzeldi" gibi yorumlar yapıldı. Soral, gelen yorumların ardından paylaşımını kaldırdı.
Öte yandan 2018 yılında oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş evlenmişti. Bir dönem evliliklerinde kriz yaşanmıştı. Geçtiğimiz aylarda bu konuyla ilgili açıklama yapan Hakan Baş, "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var" demişti.
Ünlü isim, sözlerine; "Bensu ile uyuşamadığımızı düşündüğümüz bazı konulardan dolayı yaklaşık bir aydır çalkantılı bir dönem geçirdiğimiz doğru. Bir yandan da toparlamak için karşılıklı çaba sarf ediyoruz. Dışarıdan gelen yanlış yorumlar süreci daha da zora sokuyor. Hassasiyet rica ediyoruz" diye devam etmişti.