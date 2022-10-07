Bensu Soral'ın son hali sosyal medyada gündem oldu

Estetik yaptıran ünlüler kervanına katıldığı iddia edilen 31 yaşındaki Soral'ın incelen yanakları, uzayan çenesi ve dolgun dudakları dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncunun paylaşımına; "Ay tanıyamadım", "Ne gerek vardı?", "Estetikle kendini mahvedenlerde bugün", "Eskiden kusursuz bir güzelliği vardı", İnsan kendine bunu niye yapar ki?", "Doğal hali çok daha güzeldi" gibi yorumlar yapıldı. Soral, gelen yorumların ardından paylaşımını kaldırdı.