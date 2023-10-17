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Benekli Ayhan Isparta'da saldırıya uğradı!

Sosyal medyada 'Benekli Ayhan' olarak tanınan Ayhan Koç, Isparta'da 2 kişi tarafından darbedildi. O anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ayhan Koç, gece saatlerinde İstanbul Caddesi'ndeki bir eğlence merkezi önünde çıkan tartışma sonrası saldırıya uğradı.

Kimliği belirsiz 2 erkek, Koç'u dakikalarca darbetti. Vücudunun çeşitli bölgelerine aldığı darbeler nedeniyle baygınlık geçiren Koç, bir süre sonra olay yerinden götürüldü.

Olay, cep telefonu kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, 2 erkeğin tekme ve yumruklarla Ayhan Koç'a saldırdığı anlar yer aldı. Olay sırasında 2 kadının araya girerek, kavgayı ayırmaya çalıştığı da görüldü.

Darbedilen Koç'un son olarak refüjde yüz üstü yatarak, hareketsiz halde durduğu anlar kameraya yansıdı. Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

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