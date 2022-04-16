Bella Hadid'in Filistin paylaşımları kısıtlandı

Duruma isyan eden Bella Hadid, “Filistinlilerin, İsrail polisi tarafından püskürtüldüğü gönderilerim Instagram tarafından engellendi. Ne zaman Filistin hakkında paylaşım yapsam engelleniyor. Gönderilerim bir milyondan fazla kişiye ulaştığı için engelleniyor olabilir mi?” diye sordu.