Belhanda'nın menajeri konuştu: "Bunu yapamazlar"

Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda'nın menajeri D'Avila, "Yasal olarak bunu yapamazlar" açıklamasında bulundu.

Sivasspor maçından sonra yönetime saha zemini konusunda eleştirilerde bulunan Belhanda'nın sözleşmesi, Galatasaray'ın imajına ve kulüp yönetim kurulu üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle tek taraflı olarak feshedildi.

"Umarım bu yaptıkları onlar için problem olmaz"

Oyuncunun sözleşmesinin fesih edilmesinden sonra Faslı futbolcunu menajeri William D'Avila'dan ilk açıklama geldi.

Ajanasspor'a konuşan D'Avila, "Umarım bu yaptıkları onlar için problem olmaz. Yasal olarak bunu yapamazlar. Belhanda, bu sezon takımın burada olmasına yardımcı olmak için çok şey yaptı. 8 gol ve 3 asist… Bu en iyi rakamlar arasında" dedi.