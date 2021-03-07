Belhanda'dan yönetime sert sözler! Tercüman çevirmedi...

Galatasaray forması giyen Younes Belhanda, 2-2 biten Sivasspor maçı sonrasında yöneticileri de eleştirdi. Zemin üzerinden eleştiriler yapan Belhanda, yöneticileri eleştirmesine karşın tercüman futbolcunun bu sözlerini çevirmedi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında evinde Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu maçın ardından Younes Belhanda, dikkat çeken açıklamalara imza attı. Faslı futbolcu aslında Galatasaray yöneticilerini eleştirdi ancak; kulübün tercümanı Belhanda'nın sözlerini çevirmedi.

BELHANDA YÖNETİCİLERİ ELEŞTİRDİ, TERCÜMAN ÇEVİRMEDİ

Younes Belhanda maç sonu röportajında, "Yöneticiler Instagram ve Twitter'da dolanmak yerine zeminle ilgilenmeliler" dedi. Ancak; kulüp tercümanı bu cümleleri çevirmedi.

TERCÜMAN NASIL ÇEVİRDİ?

Tercüman maç sonu röportajı ise "Böyle saha koşullarında geri dönüş yapmak zor. Biz daha çok pas oynayan takımız. Bu sahaya çare bulunması lazım. İstediğimiz oyunu böyle oynayamıyoruz. Sahanın daha iyi olması lazım. Antrenman sahamız bile buradan çok daha iyi. Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanlarının getirilip buranın düzeltilmesi lazım" şeklinde çevirdi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTECEK

Bilindiği üzere Younes Belhanda'nın sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona erecek. Galatasaray'daki 4. sezonunu yaşayan futbolcu, 3 milyon 350 bin Euro yıllık ücret kazanıyor.