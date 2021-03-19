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Belhanda, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti

Galatasaray'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiği Younes Belhanda, sarı-kırmızılı kulübü "haksız fesih" gerekçesiyle FIFA'ya şikayet etti.

Galatasaray'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiği Younes Belhanda, sarı-kırmızılı kulübü "haksız fesih" gerekçesiyle FIFA'ya şikayet etti.

Galatasaray'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiği Younes Belhanda, tazminat peşine düştü.

FIFPro'nun Belhanda'ya avukat tayin ettiği ve Türkiye'den de bir avukat ile anlaştığı ifade edildi.

Belhanda'nın gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından Galatasaray'ı "haksız fesih" gerekçesiyle FIFA'ya şikayet ettiği bildirildi. Şikayet dilekçesinde, "Gönderiliş şeklinde imaj zedeleyici bir durum" olduğu ve bunun da tazminata neden olduğu dile getirildi.

NE OLMUŞTU

Belhanda, 2-2 biten Sivasspor maçının ardından "Sosyal medyaya bakacaklarına zeminle ilgilensinler" diyerek yönetimi hedef almış ve yönetim tarafından sözleşmesi tek taraflı feshedilmişti.

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