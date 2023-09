Belediyeyi bıraktı, LGBT’liler ile ilgileniyor!

Göreve geldiği günden itibaren eleştirilerin hedefine oturan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, bugünlerde de LGBT’lilere yönelik yakın çabaları tepkilere neden oluyor.

“BUNU NEDEN SINIFA ASIYORSUNUZ?"

ABD'de veli toplantısına giden bir anne, çocuğunun sınıfında asılı olan LGBT bayrağını söküp çöpe attı. Öğretmenin duruma tepki göstermesinin ardından, çocuğunu bu sapkınlıktan korumaya çalışan anne, "Bunun yeri çöp. Ben oğlumu bir adam olması için yetiştiriyorum. Bunu yapmaya hakkınız yok" dedi. Konu olan video sosyal medyada gündem oldu.

Kadının tepkisi karşısında "Hey, bekle! Ne yapıyorsun?" diyen öğretmene kadın "Bu tür şeyler vergi ödemiyorum. Neden bunu sınıfa asıyorsunuz?" diye çıkıştı.

“BU ÖĞRENCİLERİN BİR PARÇASI"

Öğretmenin "Bu öğrencilerin bir parçası" demesi üzerine de anne "Bu hiçbir şeyin bir parçası değil" dedi.

"Biz size tarih gibi gerekli şeylerin öğretilmesi için ödeme yapıyoruz" diyen kızgın anneye öğretmen "Burası bir devlet okulu, o nedenle çık dışarı" diyerek tepki gösterdi.

"BUNUN YERİ ÇÖP"

Ardından öğretmen bayrağı çöpten çıkarmaya çalıştı, ancak anne buna izin vermeyerek "Bunun yeri çöp" deyince öğretmen "Hayır senin çöpe girmen gerek" diyerek anneye tepki gösterdi.

"BEN OĞLUMU BİR ADAM OLMASI İÇİN YETİŞTİRİYORUM"

Bunun üzerine ise anne "Ben oğlumu bir adam olması için yetiştiriyorum. Senin bu bayrağı buraya asmanı istemiyorum" dedi.

"BURADA OTURUP SENİN BU TARZ ŞEYLER ÖĞRETMENİ ENGELLEYECEĞİM"

Öğretmenin güvenliği çağırmasının üzerine ise anne "Burada oturup senin bu tarz şeyler öğretmeni engelleyeceğim. Git tarih öğret lütfen" sözlerine yer verdi.

Oğlunun olaya müdahale etmeye çalışması üzerine ise kadın "Oğlum başarısız ise bu senin suçun çünkü sen ABD bayrağının üstüne bunu asmışsın" diyerek tepkilerine devam etti.

“TUNÇ SOYER İSE ÖZEL DAİRE BAŞKANLIĞI KURDU”

Geçtiğimiz yıl 9 Eylül’de İzmir’in düşmandan kurtuluşunun 100. yılı törenlerinde yaptığı konuşmada, Yunan zulmüne ilişkin tek söz etmezken, Türk ecdadına yönelik eleştiriler getiren Soyer, tepkilere neden olan icraatları da bugünlerde gündeme oturdu.

"BELKİ DE TÜRKİYE'DE BİR İLK"

CHP’Lİ Soyer, sosyal medya hesaplarından yayımlanan LGBT üyesi bir kişi ile yaptığı görüntülü konuşmada şunları söyledi; "Bizim belki de Türkiye'de ilk kez kurduğumuz daire başkanlığı var; Kentsel eşitlik ve adalet dair başkanlığı. Bu toplumda dezavantajlı konumuna itilen, bu toplumda adil biçimde diğer vatandaşlar gibi olanaklardan yararlanamayan, bu toplumda ayrımcılığa uğrayan tüm vatandaşlar için kurduğumuz daire başkanlığı. Bu daire başkanlığı nezdinde o hak mahrumiyeti yaşayan insanlar için gayret ediyor arkadaşlarımız.

"ARTIK LGBT BİREYLERİ İÇİN BİR KAPI VAR"

Bu vesileyle buradan duyurmuş olayım. İzmir'deki LGBT bireyleri için bir kapı var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde açılan Kentsel eşitlik ve adalet daire başkanlığı var. Kişisel olarak yaşadıkları her türlü sorunları, barınmadan eğitime, sağlıktan güvenliğe her türlü taleplerini iletebilirler. Her taleplerini çözmek için bir daire başkanlığımız var. Biz emirlerindeyiz ve hazırız."

“TEPKİLERİN ODAĞI OLDU”

İzmir’in biriken sorunlarına çözüm aramak yerine LGBT’lilerin sorunlarını gündeme taşımaya çalışan Soyer’e daha önce de AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı eleştirerek, “İzmir; tarihinin en basiretsiz yerel idaresi ile karşı karşıya. İlçe belediyelerinin dahi umudu kestiği, eleştirmekten yorulup pes ettiği; partililerinin dahi 'en başarısız belediye başkanı' olarak ilan ettiği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'i suç bastırmak yerine, suç atmak yerine; özeleştiri yapmaya davet ediyoruz" demişti.

“HAMZA DAĞ, SOYER’İN LGBT DAYATMASINA TEPKİ GÖSTERDİ”

LGBT’lilere yönelik söylemleriyle tepki çeken Soyer’e bir eleştiri de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’dan geldi. Dağ, Soyer’in Şehrin belediye başkanı olarak sorunlara odaklan uzak olduğunu belirterek şöyle dedi:

“İzmir’de kronik problemler almış başını gidiyor. Şehrin başındaki kişi bu sorunlara odaklanmak yerine sürekli LGBT dayatmasını bu şehrin gündemine sokmaya çalışıyor. Sizden beklenilen emperyalizmin yeni aparatı sosyal terörizme destek değil, İzmir’e hizmettir.”