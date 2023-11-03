Belediyenin ihmali Ankara trafiğini kilitledi!

Trafikteki araç sayısında yaşanan artış ve alternatif güzergahların açılamaması nedeniyle Ankara trafiğindeki yoğlunluk her geçen gün artıyor.

Okulların açılmasıyla birlikte sabah saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu İstanbul'u aratmıyor.

Hal böyle olunca, ana arterlerde gerçekleşen en ufak bir trafik kazası bile tüm kentin trafiğini etkileyecek büyük bir soruna dönüşebiliyor.

Dün akşam Ankara'yı etkisi altına alan yağışın ardından Çetin Emeç Bulvarı üzerinde gerçekleşen trafik kazasında Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ihmali yeni kazaları beraberinde getirdi.

Çetin Emeç Bulvarı'nda önceki günlerde kazaya karışan araçlardan dökülen motor yağı belediye ekiplerince yeterince temizlenmeyince yağmurun da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Sabah erken saatlerde yola koyulan sürücüler, kaygalaşan yolda ilerlemekte güçlük çekti.

İhmal nedeniyle bulvar boyunca 4 ayrı zircirleme kazanın gerçekleştiği görüldü.

Kazalar nedeniyle Çetin Emeç Bulvarı'nda trafik durma noktasına geldi.